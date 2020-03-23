«المحامين»: اكتشاف حالات «كورونا» بين بعض الزملاء

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، عن ظهور حالات إصابة بكورونا بين بعض المحامين، متسائلا عن إمكانية غلق النقابة لمدة أسبوعين.قال نقيب المحامين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الزملاء الأعزاء ظهرت حالات كورونا بين بعض الزملاء.. فهل ترون غلق النقابة أسبوعين للوقاية؟".وشهدت نقابة المحامين زحامًا كبيرًا من المحامين على أبوابها لمدة 4 أيام مع انتهاء عملية الانتخابات التى جرت الأحد الماضي، وتم إعلان نتائجها بشكل رسمي، الأربعاء الماضي، بفوز رجائي عطية بمنصب النقيب.