هيكل يبحث مع «الوطنية للإعلام» التعاون في إدارة المشهد الإعلامي

بحث وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، اليوم الإثنين، مع أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين سبل التنسيق وأوجه التعاون المشترك في إدارة المشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة.وأفاد بيان للهيئة بأن هيكل ناقش مع رئيس وأعضاء الوطنية للإعلام سبل التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق أهداف السياسية الإعلامية للدولة المصرية وزيادة الوعي وتنوير العقول وتحقيق الشفافية والمصداقية.