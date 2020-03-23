تشكيل فريق بحث لكشف غموض جثتين في أبو النمرس

شكلت الأجهزة الأمنية بالجيزة فريق بحث عالي المستوى لكشف غموض العثور على جثتين في أبو النمرس، والوقوف على ملابسات الواقعتين، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بالقمامة، على الفور انتقلت قوات المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة شاب بها آثار تعذيب.وكانت تلقت بلاغ بالعثور على جثة شاب ملقاة بجانب ترعة المريوطية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، تكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعتين.وقد تم تحرير المحضرين اللازمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.