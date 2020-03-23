جابر طايع: مخالفات غلق المساجد تعد على الأصابع

قال الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن المساجد في كل أذان تقول للجميع "الزموا بيوتكم"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات الوقائية التي تقرها منظمة الصحة العالمية.ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أنه، أمس، تم إنهاء خدمة لاثنين من الأئمة، واليوم سيتم عرض التقرير الذي أعدته غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة تنفيذ قرار غلق المساجد على وزير الأوقاف.وأردف: "التقرير به جملة من المخالفات تعد على الأصابع لا ترقى تكون ظاهرة"، لافتا إلى أن من يخالف القرار من الأئمة سيتم فصله، ومن يخالفه من المواطنين سيُحرَر ضده محضر.وتابع: "في سوهاج تم تحرير محضر لأحد الجماهير كسر باب المسجد عنوة، وصلى فيه، ونحن نأمل من الجميع التعاون، لا ينبغي نتهاون في هذا الأمر، قريبًا تزول الغمة ونعود إلى مساجدنا".وأشار إلى أنه تم توجيه 50 مليون جنيه، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لتوزيعها على المتضررين من قرار إغلاق المحال ووقف كثير من الأعمال.وأردف: "إلى جانب الدعوة، نعمل على محور البر والخيرات، لا بد أن نشعر ونحس بآلام الشعب المصري".