وصول أجهزة «تحليل كورونا» لـ«حميات طنطا»

كشف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن وصول أجهزة تحليل كاملة لفيروس كورونا المستجد (كورونا- 19) إلى مستشفى «حميات طنطا»، مشيرًا إلى تشغيلها اليوم الإثنين، على جميع حالات الاشتباه الموجودة في الغربية والتي ظهرت نتيجتها سلبية.وأضاف «حميدة» أنَّ الغربية مجهزة الآن لاستقبال الحالات بالعزل الخاص بالمستشفيات ومعامل الفيروسات بمستشفى «حميات طنطا» لعمل جميع التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.وأكد أن المحافظة اتخذت تدابير احترازية في مواجهة فيروس كورونا للحد من انتشاره إلى جانب إطلاق حملات كبرى للتوعية في جميع أرجاء المحافظة تحث المواطنين على البقاء بالمنازل واتباع الإجراءات الوقائية والتي تعد سلاحًا للانتصار على الوباء.