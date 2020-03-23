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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: استخدام أدوية دون أدلة هو أمل زائف

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:53 م
تادروس ادهانوم
تادروس ادهانوم
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حذر الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن استخدام أدوية دون أدلة هو أمل زائف ويمكن أن تكون مؤذية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يثبت أي علاج فعالية في علاج فيروس "كورونا"، وإن كانت هناك طاقات كبيرة تعمل للوصول إلى علاج.

وقال تادروس، فى مؤتمر صحفى عقده فى جنيف، مساء اليوم الإثنين، إن المنظمة تعمل مع الشركاء المختلفين من أجل توفير معدات ولوازم الوقاية والحماية، لأن أي قصور في سلسلة الإمداد سيكون مؤثرًا على عملية مكافحة فيروس كورونا.

وشدد مدير عام الصحة العالمية على الأهمية القصوى لتوفير تلك اللوازم إلى الأطقم الطبية في الخطوط الأولى لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتحدث إلى قادة قمة العشرين هذا الأسبوع من أجل زيادة إنتاج تلك اللوازم وأيضا عدالة توزيعها؛ خاصة أن دول هذه المجموعة لديها حوالي 80% من الإنتاج العالمي.

ونوه تادروس، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز اليوم، 300 ألف حالة، بينما كان قد احتاج إلى 76 يوما للوصول إلى مائة ألف حالة إصابة، مؤكدا أنه بالرغم من هذا التسارع وأهمية الأرقام لأنها تخص بشرًا تضررت حياتهم وحياة أسرهم، إلا أن العالم لا يجب أن يبقى أسيرًا للأرقام لأنه ليس عاجزًا ويمكن تغيير وضع الوباء.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الذى اصطحب فى المؤتمر الصحفى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن حملة مشاركة للمنظمة و"فيفا" بعنوان "إيصال الرسالة"، سيشارك فيها 28 من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم لتوعية الشعوب بالخطوات الرئيسية للوقاية، والتى حددتها منظمة الصحة العالمية؛ سواء تلك الخاصة بالطريقة الصحيحة لغسل اليدين أو التباعد الاجتماعى أو العطس والسعال وغيرها.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور تادورس إلى أن حساب "واتس آب"، الذي أطلقته المنظمة لمد الجمهور حول العالم بالمعلومات الصحيحة للوقاية، قد استقطب حتى الآن ما يصل إلى عشرة ملايين متابع، لافتا إلى أن اللغة العربية سوف يبدأ استخدامها إلى جانب لغات أخرى هذا الأسبوع على التطبيق.

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