«الإفتاء» تستطلع هلال شعبان غدًا

أعلنت دار الإفتاء عن استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريًا، غدًا الثلاثاء، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها فى كافة محافظات الجمهورية.ومن المقرر أن تعلن الدار عن نتيجة الاستطلاع، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بعد صلاة المغرب غدًا بنصف ساعة.وكانت دار الإفتاء أكدت فى أكتر من مناسبة أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن إعلان هلال الأشهر العربية، وأن ذلك يتم يوم التاسع والعشرين من كل شهر عربى من خلال اللجان الشرعية التابعة لها.كما أهابت الدار بالمواطنين عدم الانسياق وراء الصفحات وبعض المواقع التى تسبق الدار في عملية الإعلان عن نتيجة استطلاع الأشهر العربية.