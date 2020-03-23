رسالة من «نقيب المحامين» لشباب المهنة

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه تلقّى بعض الشكاوى من شباب الخريجين، خاصة فيما يتعلق بتدريبهم داخل المكاتب وتلقي العلم وما يُوكل إليهم من أعمال داخل المحاكم والأوضاع الصعبة التى يصادفونها.أضاف عطية، خلال تصريحات الإثنين، أنه لا يملك التحكم فى أن يُملي على أصحاب المكاتب من المحامين كيفية التعامل مع شباب المتدربين، إلا أنه يُوصيهم بمعاملتهم كأبناء لهم، لإزالة العديد من العوائق أمام شباب المهنة الواعد.أوضح نقيب المحامين أن هذه الطريقة في المعاملة تعمّق من انتماء المتدرب للمكتب الذي يعمل فيه ويقضى على أغلب المشكلات التى قد يعاني منها أثناء تلقى العلم والخبرة: "كان يتدرب فى مكتبي منذ 20 عامًا شبابًا تركوا المكتب وقتها، إلا أن علاقات الود ظلت قائمة".