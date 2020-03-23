«التعليم»: لا تغيير فى مواعيد امتحانات الإعدادية والثانوية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لكل ما يثار عن أي تغيير في مواعيد امتحانات الشهادات العامة "الإعدادية والثانوية".وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها سوف تصدر بيانات رسمية بأى قرارات حين اتخاذها، وسوف تتم ملاحقة مروجي الإشاعات ومثيري البلبلة طبقًا للقانون.