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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تبدى استعدادها لإرسال وفد طبى إلى إيطاليا

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:39 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن استعداد بلاده، لإرسال وفد طبي لمعاضدة جهود السلطات الإيطالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس، لأن الوضع اليوم في العالم يتعلق بالأمم كلها لا بدولة واحدة.

وذكرت الرئاسة التونسية اليوم، أن قيس سعيد أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيطالي سارجيو ماتاريلا، تناول فيها الوضع الصحي في إيطاليا وفي تونس والوضع الصحي في العالم كله.

وأضافت أنه تم التطرق خلال هذه المحادثة إلى المبادرة التونسية بعرض مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، لأن الأمم يجب أن تكون بالفعل متحدة، كما يجب أن تتجاوز منظمة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي المفهوم الضيق للسلم والأمن الدوليين، وقد رحب الرئيس الإيطالي بهذه المبادرة وعبر عن دعمه لها.

وأشارت الرئاسة إلى أن المحادثة تناولت أيضا العلاقات التاريخية بين تونس وإيطاليا وإمكانية تطويرها أكثر بفتح سبل جديدة للتعاون في كافة المجالات، وأن الرئيس الإيطالي جدد شكره لتونس ولشعبها على هذا الموقف النبيل، داعما المقاربة الإنسانية التونسية لهذه الجائحة العالمية.

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