«كورونا» يؤجل جلسات البرلمان لـ12 أبريل

أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قرر تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 29 مارس 2020، ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020.وأصدر أمين مجلس النواب، مساء الإثنين، بيانًا أكد خلاله أن ذلك جاء في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، وفي الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى لانتشار العدوى ومنع أي تخالط بقدر الإمكان، خاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على صحة وسلامة الأعضاء.قال الأمين العام لمجلس النواب، إن القرار جاء وفقًا للمادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناءً على ما أقرّه المجلس من تفويض رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.