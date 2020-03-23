الفحص الأولي يثبت عدم إصابة «ميركل» بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم، أن أول فحص للمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أثبت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأكدت الحكومة أن ميركل ستخضع لفحص آخر لاحقا، للتاكد من عدم إصابتها.وشاركت ميركل في اجتماع مجلس الوزراء الألماني اليوم عبر الهاتف، بعدما وضعت نفسها احتياطيا قيد الحجر المنزلي أمس الأحد بسبب مخالطتها طبيب اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أعضاء الحكومة لن يجتمعوا اليوم كما هو معتاد في قاعة مجلس الوزراء الاعتيادية بديوان المستشارية في برلين، بل في قاعة مؤتمرات دولية أكثر اتساعا للحفاظ على المسافة الضرورية بين الوزراء لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد.