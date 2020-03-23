رشاد: استشهاد لواءين بالجيش يؤكد بطولات القوات المسلحة

نعى النائب أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفاة اللواء شفيع داود متأثرًا بالحرب ضد كورونا ومواجهة الفيروس، سائلًا الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وذلك بعد يوم واحد من وفاة اللواء خالد شلتوت، قائلًا إن التضحيات التي يبذلها الجيش المصري كانت ولا تزال تضحيات عظيمة للدفاع عن الوطن.وأشاد عثمان، في بيان الاثنين، بالعديد من القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجابهة كورونا ومنها قرار تعليق الدراسة وغلق المساجد والكنائس، لافتًا إلى أن وباء كورونا اكتسح العالم كله وتخطى عدد الإصابات به حتى اللحظة نحو 300 ألف و11 ألف وفاة، ما يؤكد وحشية الفيروس الذي ليس له علاج حتى الآن.وطالب نائب رئيس مستقبل وطن، الشعب المصري بالتضافر وتوحيد الجهود والتكاتف لهزيمة الوباء والانتصار عليه والعودة للحياة الطبيعية.