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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية طما تذيع مدارس الأحد لـ«الإعدادية» أون لاين (فيديو)

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:48 م
إيبارشية طما
إيبارشية طما
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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أذاعت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سوهاج، تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، مدارس الأحد بث مباشر على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك».

وخصصت الإيبارشية اليوم مدارس الأحد «الخدمة الكنسية» للمرحلة الإعدادية، من خلال تقديم كلمة روحية لهم عبر صفحة الإيبارشية بديلا لتوقف الأنشطة الكنسية.

وقرر المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعليق عمل الكنائس ووقف الأنشطة الكنسية لمدة أسبوعين للحد من التجمعات في إطار إجراءات الوقاية من "كورونا". شاهد

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