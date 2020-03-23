إيبارشية طما تذيع مدارس الأحد لـ«الإعدادية» أون لاين (فيديو)
الإثنين 23/مارس/2020 - 05:48 م
تريزة شنودة _ماريان رسميطباعة
أذاعت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سوهاج، تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، مدارس الأحد بث مباشر على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك».
وخصصت الإيبارشية اليوم مدارس الأحد «الخدمة الكنسية» للمرحلة الإعدادية، من خلال تقديم كلمة روحية لهم عبر صفحة الإيبارشية بديلا لتوقف الأنشطة الكنسية.
وقرر المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعليق عمل الكنائس ووقف الأنشطة الكنسية لمدة أسبوعين للحد من التجمعات في إطار إجراءات الوقاية من "كورونا". شاهد
وخصصت الإيبارشية اليوم مدارس الأحد «الخدمة الكنسية» للمرحلة الإعدادية، من خلال تقديم كلمة روحية لهم عبر صفحة الإيبارشية بديلا لتوقف الأنشطة الكنسية.
وقرر المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعليق عمل الكنائس ووقف الأنشطة الكنسية لمدة أسبوعين للحد من التجمعات في إطار إجراءات الوقاية من "كورونا". شاهد