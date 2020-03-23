معلم أون لاين مبادرة «المصريين الأحرار» لأبناء مطروح 

نظّم حزب المصريين الأحرار بمطروح مبادرة معلم أون لاين؛ لبث المواد التعليمية للصف الثالث الإعدادي بتوجيه من الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار.وكلّف سلطان الشيخ الزعيري، أمين عام الحزب بمطروح، لجنة التعليم برئاسة نبيل السيد زكى بالإشراف والاتفاق مع عدد من معلمي مطروح المتميزين، للتطوع في تقديم كافة المواد التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية، ولاقت المبادرة ترحيب وقبول كبير من معلمي الشهادة الإعدادية بمطروح.وأعرب سلطان الزعيري أن تلك الفترة الحرجة تتطلب تضافر جهود كل فئات المجتمع، لمساعدة الدولة المصرية للخروج من مأزق فيروس كورونا بالمكوث في المنازل للحد من انتشاره دون التقصير في تعليم أبنائنا الطلاب.وأكد نبيل زكي أن المبادرة تأتي من مسؤولية الحزب تجاه الوطن، وتنفيذًا لخطة الدولة ووزارة التربية والتعليم للتعليم عن بعد خلال العام الحالي، مضيفًا أن بداية الأسبوع المقبل، سيشهد بدء بث المواد التعليمية علي وسائل التواصل من خلال صفحة حزب المصريين الأحرار وجميع الجروبات التعليمية بمطروح، لوصول تلك المواد لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بمطروح.