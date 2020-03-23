رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الدوما الروسي يدعو للتخلي عن العقوبات بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:47 م
سيرجي جيليزنياك
سيرجي جيليزنياك
أ ش أ
طباعة
أكد عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، سيرجي جيليزنياك، اليوم، أنه يتعين على جميع البلدان في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، التخلي عن نظام العقوبات من أجل إنقاذ أكبر عدد من الناس من الإصابة.

ونقلت وكالات روسية عن بيان صادر عن المكتب الصحفي لمجلس الدوما تصريح جيليزنياك، وجاء فيه: "من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد بشكل فعال، تحتاج جميع الدول إلى التخلي عن الطموحات السياسية والتخلي عن نظام العقوبات والقيود غير القانونية من أجل إنقاذ أكبر عدد من الناس من الإصابة".

وأوضح أن نقص الإجراءات والجهود اللازمة لمنع زيادة عدد المصابين في بلد معين سيؤثر سلبا على الوضع العام مع الوباء في العالم.

وأشار جيليزنياك إلى أن "الوضع بشكل عام مع فيروس كورونا المستجد في أوروبا أظهر أن الوحدة المزعومة في الاتحاد الأوروبي غائبة. واتضح أنه في حالة الأزمات، تنعزل البلدان الأوروبية بعضها عن بعض، دون تزويد إيطاليا الأكثر تضررا من الفيروس التاجي، بالمساعدة".

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية، حتى أنها قد تجاوزت الصين بعدد الوفيات، ووفقا للبيانات الرسمية الأخيرة، فقد تم تسجيل ما يقرب من 60 ألف حالة إصابة، وتوفي أكثر من 5.4 ألف شخص.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من مارس الجاري، "جائحة"، أكثر من 351 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات الـ15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

موضوعات متعلقة

كيفية التقديم في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020 لتسجيل العمالة غير المنتظمة

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.. والقوات المسلحة تنعاه

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

كيفية التقديم في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020 لتسجيل العمالة غير المنتظمة

السيسى: أتابع إجراءات الدولة لمواجهة كورونا.. وأهيب بالجميع الالتزام

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

منوعات

كيفية التقديم في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

تسجيل بنك المعرفة المصري sign up التابع لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg

وفاة حارس إسبانيول السابق بسبب كورونا

مقالات الرأي
أ.د. فاطمة الصعيدي
فاطمة الصعيدي تكتب: جماليات الصورة في «عرائس السكر» لزيزيت سالم
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
سيمفونية الرئيس.. وجسورالثقة!
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
المزيد

الثقافة

فيديو دعائي لحملة «خليك في البيت» للتشجيع على القراءة

بسبب «كورونا».. الأعلى للثقافة يطلق حلقات «اقرأ معانا» أونلاين

«مواطنون وسادة» كتاب جديد عن المركز القومى للترجمة

«نايات وطبول» جديد هيئة الكتاب