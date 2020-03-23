المستشار عادل السعيد عضوًا بمحكمة القيم العليا واستئناف القاهرة

أنهى المستشار عمر مروان، وزير العدل، ندب المستشار عادل السعيد كرئيس لجهاز الكسب غير المشروع، وندب المستشار تامر الفرجاني رئيسًا للجهاز.وعاد السعيد، بعد إنهاء ندبه ليعين عضوًا بمحكمة القيم العليا وعضوًا بمحكمة استئناف القاهرة، بعد عمله كرئيس لجهاز الكسب غير المشروع لمدة 5 سنوات، بداية من 2015.ووافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم، على حركة تغييرات هامة لعدد من مساعديه، شملت ٧ مساعدين بينهم بالكسب غير المشروع وحقوق الإنسان وأبنية المحاكم.ووافق مروان على ندب المستشار تامر الفرجاني رئيسًا لجهاز الكسب غير المشروع، والمستشارة أمل عمار لقطاع حقوق الإنسان، والمستشار طارق كامل مساعدًا للوزير لقطاع التطوير الفنى، وندب المستشار شريف الدياسطى للمكتب الفنى للوزير.كما تقرر ندب المستشار ربيع قاسم لأبنية المحاكم، والمستشار علاء سمعان لشئون مجلس النواب، والمستشار محمد فيصل للإدارات القانونية.