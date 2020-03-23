جمعية ميثاق العمل الوطني ترحب بعودة رئيس وزراء البحرين

أعربت جمعية ميثاق العمل الوطني عن سعادتها، بعودة الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء البحرين، إلى البلاد قادما من جمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح والتوفيق بحمد الله وفضله، مؤكدة أنها لفرحة عارمة تعيشها المملكة بعودته سالما معافى تحيط به عناية الله ورعايته.وقالت الجمعية إن مشاعر الحب والولاء لسمو الأمير لا يمكن حصرها كونها نابعة من قلوب تملؤها المودة والمحبة الكبيرة له عرفانا لشخصه الكريم وما حققه لمملكة البحرين من إنجازات تنموية شاملة على كافة الأصعدة، منوهة بأنها مثلها مثل غيرها تشارك شعب البحرين فرحته الغامرة وسعادتها البالغة بعودة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.بدوره عبر أحمد جمعة رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني عن سعادته وفرحته بعودة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قائلا "بكل وفاء وإخلاص وولاء، أعبر نيابة عن الأمانة العامة وجميع منتسبي الجمعية عن تهانينا وتبريكاتنا، بأعذب وأجمل التهاني بأسعد مناسبة شهدتها البلاد تمثلت بنعمة الله على سموه بعودته الميمونة مقرونة بالأمل والتفاؤل والرجاء بالخير، وعلى وطننا الغالي بالازدهار في ظل قيادة جلالة الملك المفدى".وأضاف أن الجمعية "تعبر عن مدى فرحتها بنعمة الصحة التي من بها تعالى على سموه، بعودته لوطنه الحبيب سالما غانما، والتي هي عودة الوطن لأمنه واستقراره، فسلامة سموه من سلامة الوطن وأمنه واستقراره مهنئين أنفسنا والبحرين وشعبها الوفي على ما أنعم الله عليه بالصحة التي على إثرها ملئت نفوسنا السعادة، سائلين الباري القدير أن يحفظ سموه ويرعاه، داعين لسموه من القلب بالتوفيق والسداد".وتابع قائلا "لقد تلقينا نبأ العودة الميمونة، مما أشاع في نفوسنا الأمل والتفاؤل والخير، متطلعين لمزيد من العطاء والرعاية التي لم يتردد سموه يوما في بذلها لشعبه الوفي الذي قابله بالفرح والاحتفاء بهذه اللحظة التاريخية التي تشهد فيها البلاد بشاير الخير بعودة سموه الميمونة إلى أرض الوطن وهي إشراقة للفرح وغبطة غمرت الجميع، داعين الله عز وجل أن تدوم الأفراح في بلادنا الحبيبة ويحفظ البحرين من كل شر"، مضيفا أن "بهذه المناسبة العزيزة تجدد فيها الجمعية ولاءها لرائد مسيرة البناء خليفة بن سلمان وتشكر المولى عزل وجل على ما أنعم على سموه بالصحة مع الدعاء والرجاء بدوام السعادة، متمنين لسموه طول العمر ليكمل مسيرة التنمية والعطاء ويحفظ للوطن مكتسباته".