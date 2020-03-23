رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جمعية ميثاق العمل الوطني ترحب بعودة رئيس وزراء البحرين

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:45 م
خليفة بن سلمان
خليفة بن سلمان
أ ش أ
طباعة
أعربت جمعية ميثاق العمل الوطني عن سعادتها، بعودة الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء البحرين، إلى البلاد قادما من جمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح والتوفيق بحمد الله وفضله، مؤكدة أنها لفرحة عارمة تعيشها المملكة بعودته سالما معافى تحيط به عناية الله ورعايته.

وقالت الجمعية إن مشاعر الحب والولاء لسمو الأمير لا يمكن حصرها كونها نابعة من قلوب تملؤها المودة والمحبة الكبيرة له عرفانا لشخصه الكريم وما حققه لمملكة البحرين من إنجازات تنموية شاملة على كافة الأصعدة، منوهة بأنها مثلها مثل غيرها تشارك شعب البحرين فرحته الغامرة وسعادتها البالغة بعودة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

بدوره عبر أحمد جمعة رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني عن سعادته وفرحته بعودة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قائلا "بكل وفاء وإخلاص وولاء، أعبر نيابة عن الأمانة العامة وجميع منتسبي الجمعية عن تهانينا وتبريكاتنا، بأعذب وأجمل التهاني بأسعد مناسبة شهدتها البلاد تمثلت بنعمة الله على سموه بعودته الميمونة مقرونة بالأمل والتفاؤل والرجاء بالخير، وعلى وطننا الغالي بالازدهار في ظل قيادة جلالة الملك المفدى".

وأضاف أن الجمعية "تعبر عن مدى فرحتها بنعمة الصحة التي من بها تعالى على سموه، بعودته لوطنه الحبيب سالما غانما، والتي هي عودة الوطن لأمنه واستقراره، فسلامة سموه من سلامة الوطن وأمنه واستقراره مهنئين أنفسنا والبحرين وشعبها الوفي على ما أنعم الله عليه بالصحة التي على إثرها ملئت نفوسنا السعادة، سائلين الباري القدير أن يحفظ سموه ويرعاه، داعين لسموه من القلب بالتوفيق والسداد".

وتابع قائلا "لقد تلقينا نبأ العودة الميمونة، مما أشاع في نفوسنا الأمل والتفاؤل والخير، متطلعين لمزيد من العطاء والرعاية التي لم يتردد سموه يوما في بذلها لشعبه الوفي الذي قابله بالفرح والاحتفاء بهذه اللحظة التاريخية التي تشهد فيها البلاد بشاير الخير بعودة سموه الميمونة إلى أرض الوطن وهي إشراقة للفرح وغبطة غمرت الجميع، داعين الله عز وجل أن تدوم الأفراح في بلادنا الحبيبة ويحفظ البحرين من كل شر"، مضيفا أن "بهذه المناسبة العزيزة تجدد فيها الجمعية ولاءها لرائد مسيرة البناء خليفة بن سلمان وتشكر المولى عزل وجل على ما أنعم على سموه بالصحة مع الدعاء والرجاء بدوام السعادة، متمنين لسموه طول العمر ليكمل مسيرة التنمية والعطاء ويحفظ للوطن مكتسباته".

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تدعو الرئيس السيسي لتحدي «أيدي نظيفة»

إيطاليا تسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا

«التعليم»: دروس تليفزيونية لطلاب «3 ثانوى»

شوبير يفجر مفاجأة حول تأجيل دوري الأبطال وإلغاء الدوري المصري

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

كيفية التقديم في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020 لتسجيل العمالة غير المنتظمة

السيسى: أتابع إجراءات الدولة لمواجهة كورونا.. وأهيب بالجميع الالتزام

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

منوعات

كيفية التقديم في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

تسجيل بنك المعرفة المصري sign up التابع لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg

وفاة حارس إسبانيول السابق بسبب كورونا

مقالات الرأي
أ.د. فاطمة الصعيدي
فاطمة الصعيدي تكتب: جماليات الصورة في «عرائس السكر» لزيزيت سالم
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
سيمفونية الرئيس.. وجسورالثقة!
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
المزيد

الثقافة

فيديو دعائي لحملة «خليك في البيت» للتشجيع على القراءة

بسبب «كورونا».. الأعلى للثقافة يطلق حلقات «اقرأ معانا» أونلاين

«مواطنون وسادة» كتاب جديد عن المركز القومى للترجمة

«نايات وطبول» جديد هيئة الكتاب