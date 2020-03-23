مجلس الدولة ينفى إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا

نفى المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، ما تردد عن إصابة أحد الموظفين بمحكمة القضاء الإداري بفيروس كورونا المستجد.وقال «كرسوع»، في تصريحات لـ«الدستور»، إن مجلس الدولة بكافة قاعاته يتم تعقيمه بشكل كامل منذ شهر، ولا توجد إصابات، لافتا إلى أن العمل بإدارات وأقسام مجلس الدولة‎ يتم بنصف القوة من الإداريين يوميا بالتناوب، وبالتنسيق مع المكاتب الفنية المختصة بما يضمن حسن سير العمل بانتظام، فضلا عن تأجيل جميع الجلسات "محاكم- مفوضين" إداريًا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية.وقال الأمين العام إن مجلس الدولة توجد به عيادة صحية شاملة ووحدة إسعاف للتعامل مع أي طوارئ، سواء في الوقت الحالي أو غيره.