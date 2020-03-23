وزير التعليم البحرينى: بدء رفع الدروس الجديدة عبر «يوتيوب»

أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، أن الوزارة قد بدأت اليوم رفع إنتاجها من الدروس والإثراءات الجديدة عبر قناتها على موقع "يوتيوب" "Moe Bahrain"، مع توزيعها على 14 قناة فرعية بحسب الفصول الدراسية من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، إضافةً إلى التعليم الفني والمهني، والتربية الخاصة.وأضاف الوزير أن هذه القناة ستضم الدروس والإثراءات الرقمية الجديدة المتاحة عبر موقع الوزارة الإلكتروني وبوابتها التعليمية، والقابلة للتحويل إلى صيغة الفيديو، إضافةً إلى الحصص الدراسية المتلفزة التي يتم بثها حاليًا عبر تليفزيون البحرين، ما يمثل خيارًا إضافيًا للأبناء الطلبة، يُمكّنهم من مواصلة تلقي الخدمات التعليمية، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ويضمن استفادة أكبر شريحة ممكنة منهم.وأوضح أنه سيتم اليوم البدء في رفع المواد التعليمية الخاصة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، على أن يلي ذلك رفع دروس المرحلة الثانوية، في خطوةً تتيح للطلبة مشاهدة الدروس في الأوقات المناسبة لهم، وإعادة مشاهدتها لأكثر من مرة حسب الحاجة.جدير بالذكر أن الوزارة قد اتخذت العديد من الإجراءات لإيصال الخدمات التعليمية لجميع الطلبة خلال فترة تعليق الدراسة، إذ تم يوم أمس الأحد، تدشين الحصص الدراسية المتلفزة عبر قناة البحرين الرياضية الثانية، بالتعاون مع وزارة شئون الإعلام.وتم حتى اليوم الإثنين، تصوير 187 درسًا متنوعًا، بالإضافةً إلى تفعيل دور المحتوى التعليمي الرقمي، من خلال تشكيل 45 فريق عمل لإنتاج الدروس والإثراءات الرقمية للمراحل الدراسية المختلفة، ورفعها عبر البوابة التعليمية، حيث تم رفع 457 درسًا حتى الآن، منها 76 لطلبة التربية الخاصة، و47 للتعليم الفني والمهني، إضافةً إلى 1099 إثراءً إلكترونيًا، كما أنتج المعلمون والمعلمات خلال أيام معدودة أكثر من 27 ألفًا من الأنشطة التعليمية الرقمية المتصلة بمختلف المواد الدراسية.