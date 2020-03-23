إيبارشية أبوتيج تهنئ الأنبا أندراوس بعيد رهبنته

قامت إيبارشية أبوتيج والغنايم وصدفة بأسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال كهنتها وخدامها بتقديم التهنئية للأنبا أندراوس مطران الإيبارشية بعيد رهبنته، وذلك من خلال رسالة تهنئة نشرتها الصفحة الرسمية للإيبارشية.وبدأ الأنبا أندراوس طريق الرهبنة يوم 23 مارس بعام 1977م بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، باسم الراهب القمص أنجيلوس الأنبا بيشوي.وسيم أسقفًا للإيبارشية بيد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث، بعام 1980 م، ثم ترقي بدرجة مطرانًا لإيبارشية أبوتيج وتوابعها بيتاريخ 25 نوفمبر بعام 2018م بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الحالي.