مسئول بغرفة عمليات القاهرة: غلق المحلات المخالفة لمدة شهر

قال اللواء إبراهيم عوض، المشرف على إدارة المتابعة الميدانية وغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، إن الغرفة تتلقى شكاوى يوميًا من المواطنين، بوجود أماكن مفتوحة بالمخالفة لقرار غلق المحال بعد السابعة مساءً.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "نتلقى أيضًا اتصالات عن حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا، لكن النتيجة تكون سلبية".وأهاب اللواء إبراهيم عوض، بالمواطنين، عدم النزول للشارع إلا للضرورة، مؤكدًا أنه تم إخلاء العتبة والموسكي من الباعة الجائلين، لافتا إلى أن استجابة المواطنين للقرارات التي اتخذت لمواجهة فيروس كورونا تجاوزت نسبة 90% في المناطق الشعبية.وأوضح أن من يخالف القرارات، سيتم غلق المحال المخالفة لمدة شهر.