محافظ كفر الشيخ: استمرار أعمال رش وتطهير الشوارع والميادين

أكد جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال الرش والتطهير والتعقيم في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل ودور العبادة وأماكن التجمعات في نطاق العاصمة.وشدد نور الدين- في تصريح صحفي اليوم الاثنين- على ضرورة متابعة وتحديد مواد التطهير المستخدمة وكمياتها، وتطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، واستمرار نشر التوعية الصحية السليمة، ضمن خطة المحافظة والتدابير الوقائية والاحترازية المُتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.ووجه باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتي تضمنت زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي، وأعمال التطهير في كافة المنشآت والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار الفيروس، بالإضافة للتأكد من تطبيق العزل الذاتي كإجراء احترازي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس والفعاليات والعروض الفنية وتقليل أعداد العاملين في الوحدات الخدمية.وشدد على ضرورة منع التجمعات وحظر إقامة الأسواق وسرادقات الأفراح والعزاء أو تشغيل القاعات والأندية الترفيهية في إقامة الأفراح، بالإضافة لإيقاف تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم، فضلًا عن غلق المقاهى والكافيهات والمحلات التجارية من الـ 7 مساءً إلى الـ 6 صباحًا، وفق خطة الدولة وفي إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة ذات الصلة؛ بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.