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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فيديو دعائي لحملة «خليك في البيت» للتشجيع على القراءة

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:33 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
آلاء حسن
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طرح اتحاد الناشرين المصريين، الفيديو الدعائي لحملة «خليك في البيت مع خير جليس» التي تم إطلاقها منذ يومين، إهداءً من دار دوِّن للنشر والتوزيع؛ للتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنازل والتشجيع على القراءة.

وأطلق الاتحاد مبادرة «خليك في البيت مع خير جليس»؛ انطلاقًا من الدور الوطني الواجب والمسئولية المجتمعية على اتحاد الناشرين المصريين تجاه الشعب المصري، ومحاولة لتفادي الآثار الاقتصادية السلبية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا المستجد على صناعة النشر.

ودعا الناشرين وأصحاب المكتبات وشركات النشر الإلكتروني والصوتي وشركات توصيل الكتب للمشاركة في المبادرة عبر تقديم خصومات، خاصة علي إصداراتهم بما يناسب طبيعة المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.

وقالت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» المقرر أن تعقد في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء، بهدف لبث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة على «يوتيوب» وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

أشارت إلى أنها توجه دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتابعت أن البث سيبدأ بأول حفل أقيم بتقنية الهولوجرام في دار الأوبرا، ويتضمن رائعة أم كلثوم حيّرت قلبي إلى جانب عدد من أعمال كوكب الشرق أداء النجمتين ريهام عبدالحكيم ومي فاروق.

وأوضحت أن البث يتواصل يوميًا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروضًا مسرحية، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية وعروض باليه وأفلامًا قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.

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