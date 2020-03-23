محافظ دمياط تبحث موقف عمارات الإسكان الاقتصادى والأولى بالرعاية

ترأست محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي؛ لمناقشة وعرض الموقف الراهن لعمارات الإسكان الاقتصادي والصناعي والأولى بالرعاية.شهد الاجتماع حضور مديري مديريتي المالية والإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري إدارات الميزانية والتخطيط والشئون القانونية وخدمة المواطنين والتفتيش المالي والإداري والتخطيط العمراني بالديوان العام.واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعمارات الإسكان والقرارات الصادرة من لجنة صندوق الإسكان.في سياق متصل، وجهت المحافظ بالبدء في تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لعمارات الإيواء في مدينتي دمياط وعزبة البرج وإجراء حصر شامل لقطع الأراضي الخالية التابعة لصندوق الخدمات الصناعية.وكلفت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بتجميع الحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية في عمارات الإيواء.