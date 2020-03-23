الأنبا مرقس: غلق الكنائس جعل من منازلنا بيوت صلاة وبركة

وجه قال الأنبا مرقس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكنائس شبرا الخيمة رسالة للأقباط اليوم قال فيها: "نشكر الله على سماحه بتجربة انتشار وباء كورونا بغالبية دول العالم".وتابع خلال رسالته التي نشرتها إيبارشية شبرا الخيمة قائلًا "فيروس كورونا فرصة ليتحد العالم لإيجاد حل له والحد من انتشاره".وأشار نيافته قائلًا: "أن تجربة فيروس كورونا التي سمح بها الله، هي فرصة للعودة إلى الله، وجعل بيوتنا بيوت صلاة مع الأسرة "مضيفًا أن هذا الوباء ليس عقابًا للبشرية بل محبة لهم للتقرب والدعاء له".وأضاف الأنبا مرقس أن غلق الكنائس فرصة جيدة لجعل جميع بيوت المسيحيين هي بيوت صلاة وبيوت طهارة وبيوت بركة في كل حين، مشيرًا إلى ضرورة أن نصلي جميعًا لأجل أن تعود أبواب كنائسنا مفتوحة لنا مجددًا ".