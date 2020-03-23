جامعة بني سويف: تيسير تجديد صرف علاج الأمراض المزمنة

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، صرف العلاج الشهرى لأصحاب الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ولمن انتهى القرار الخاص بهم دون الرجوع إلى اللجنة الطبية للتجديد منعًا للتكدس وذلك ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.يذكر أن أعمال التطهير والتعقيم تتواصل على مدار الساعة داخل الكليات والإدارات والمدن الجامعية عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس " كورونا " المستجد وفي إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له.وصرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بأن الجامعة لن تدخر أى جهد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.