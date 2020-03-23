مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل 78 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية اليوم 78 حالة جديدة لفيروس "كوفيد-19"، وهي أكبر حصيلة في يوم واحد حتى الآن وزيادة بنسبة 30 في المائة عن أعلى رقم تم تسجيله.ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في المقاطعة الآن 503 حالات، بما في ذلك ثماني حالات تعافي وست حالات وفاة.وتأتي الزيادة بعد أن أكدت المقاطعة الرئيسية 48 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس الأحد، و59 حالة إصابة يوم السبت الماضي، و60 حالة يوم الجمعة.ومن بين الحالات الجديدة التي تم تحديد موقعها، توجد 15 حالة في تورونتو وثماني في منطقة يورك وستة في منطقة بييل وثلاث في منطقة دورهام وثلاث في هاميلتون واثنتان في منطقة هالتون.