إيطاليا تسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، تسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في منطقة لومبارديا الإيطالية، وفقا لنبا عاجل نقلته «سكاى نيوز».وفى السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى وقت سابق اليوم، وصول آخر طائرتين إلى إيطاليا مع أطباء عسكريين روس ومعدات، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".وجاء في بيان الوزارة: "وصلت الفرقة الطبية الثامنة، وطائرة النقل العسكري التاسعة من طراز آي إل76، التابعة لقوات الفضاء الروسية مع مجموعة من المختصين العسكريين ومعدات خاصة في مجال التعقيم، إلى القاعدة الجوية الإيطالية، براكتيك دي ماري، الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب روما".وأفاد بيان الوزارة بأنه قد تم تجهيز نحو 100 متخصص في مجال مكافحة الفيروسات، بينهم خبراء بارزون في مجال علم الفيروسات من وزارة الدفاع الروسية، للسفر إلى إيطاليا بهدف تقديم المساعدة.