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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الأردنية: بدء توصيل المستلزمات الأساسية للمواطنين

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:38 م
أمجد عودة العضايلة
أمجد عودة العضايلة
وكالات
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أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، أمجد عودة العضايلة، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستبدأ، اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء، بإيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح العضايلة، خلال إيجاز صحفي مشترك عقده مع وزير العمل نضال البطاينة، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن توصيل هذه المستلزمات سيتم إضافة إلى ما أعلنت الحكومة عنه سابقا من توزيع الغاز والديزل والكاز، وفتح بعض محطات المحروقات.

وكشف العضايلة عن حسم الحكومة لإيصال الخبز للمواطنين من خلال البلديات وشركات توزيع المياه، والشركات الكبرى التي كانت تقوم عادة بإيصال المواد التموينية للبقالات. وأشار إلى أن المخابز ستبدأ العمل منذ فجر يوم غد الثلاثاء، لكن لن يكون هناك بيع مباشر للمواطنين، وبإمكانهم الحصول على الخبز من خلال المركبات المصرح لها بتوزيعه والتي ستصل إلى منازلهم.

وأضاف أن جميع الصيدليات ستفتح اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء، لكن لن تقوم بالبيع المباشر للمواطنين، بل ستقوم بإيصال الأدوية والمواد الطبية وحليب الأطفال وغيرها من المستلزمات التي تباع في الصيدليات من خلال خدمة التوصيل، وبعد الاتصال المباشر لطلب الاحتياجات اللازمة.

وتابع العضايلة: "سيتم إيصال مياه الشرب للمواطنين إلى بيوتهم، من خلال الاتصال المباشر مع محطات بيع المياه المتوفرة في مختلف محافظات المملكة"، مؤكدا أن إيصال المواد الأساسية سيقتصر حتى نهاية الأسبوع الحالي على المياه، والخبز، والأدوية، ومستلزمات الصيدليات فقط.

ونوه وزير الدولة إلى أن هذه الآليات تطبق لأول مرة، وقد يظهر بعض القصور والاختلالات، وستقوم الحكومة بتقييمها ومعالجتها أولا بأول.

وجدد العضايلة التأكيد على أن "حظر التجول سيستمر إلى إشعار آخر، ويجب أن نهيئ أنفسنا لمرحلة صعبة، كما أعلن من قبل".

وأهاب العضايلة بالمواطنين للتحلي بالالتزام في بيوتهم وعدم خرق تعليمات حظر التجول، تجنبا للعقوبات القانونية. وأكد أن الحكومة ترصد ملاحظات المواطنين واقتراحاتهم وشكاواهم طوال الوقت، وأن المخزون الاستراتيجي كاف والإمكانات جميعها مسخرة لخدمتهم.

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