198 حالة إصابة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، تسجيل إصابه 45 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 198 حالة، وفقا لنبا عاجل نقلته "سكاى نيوز".أهابت وزارة الداخلية الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، بالمواطنين والمقيمين والزائرين الموجودين على أراضي الإمارات، الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل أوالتجول بالسيارات الشخصية مع الالتزام بكمامة الوجه والإرشادات الصحية.وأوصت الوزارة بعدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة أوالضرورية، منوهة بأنه ستصدر تعليمات لاحقة فيما يتعلق باستخدام وسائل النقل العامة وسيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل، مشددة على أن قانون الأمراض السارية يطبق عقوبات على المخالفين بهذا الشأن والذي يرتقي إلى الحبس أو الغرامة.