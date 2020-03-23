السودان يعرب عن تضامنه مع إيطاليا في المعركة ضد كورونا

أعربت وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، في رسالة وجهتها إلى نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، باسم حكومة وشعب السودان، عن كامل التضامن مع حكومة وشعب جمهورية إيطاليا الصديقة، وهو يخوض معركته الشرسة أمام وباء فيروس كورونا.وقالت وزيرة خارجية السودان، في الرسالة اليوم الإثنين، إن الوباء أصبح تحديا حقيقيا أمام الإنسانية جمعاء واختبارا حقيقيا لقدرتها على الصمود والتعاون والتلاحم والوحدة، معربة عن ثقتها الأكيدة في أن الأمة الإيطالية العظيمة وما عرفت به من عزم أكيد وصبر ومثابرة، وإسهام جلي ومقدر في الرقي والحضارة الإنسانية، قادرة على التغلب على هذا الأمر الطارئ في المستقبل القريب.ونقلت عبد الله، باسم حكومة وشعب السودان، التعازي الصادقة لأسر وأحباء الضحايا في ايطاليا، والأمنيات للمرضى بالشفاء العاجل والناجع.