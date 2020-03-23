تونس تسعى لتسريع إبرام عقد غاز طبيعي مع الجزائر

أجرى وزير الطاقة والمناجم التونسي منجي مرزوق، محادثة هاتفية اليوم الاثنين، مع وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، تناولت التسريع في إبرام العقد الجديد الخاص بتزويد تونس بالغاز الجزائري الذي يوفر ثلثي استهلاك البلاد.كما تطرقت المحادثة - حسبما ذكر راديو موزاييك التونسي - إلى مجال توثيق التعاون بين البلدين خاصة في ظل هذه الأزمة الصحية وانعكاساتها الاقتصادية في البلدين.وبحث الوزيران مسألة التعاون في إنتاج وتوزيع الكهرباء بين تونس والجزائر والمغرب وليبيا لمواجهة فترات الذروة في الاستهلاك، وأفضل الطرق لتزويد ليبيا بالكهرباء، إذ طرح الجانبان عدة أفكار لمشاريع، منها إنشاء محطة كهرباء كبيرة في الصخيرة تكون موجهة إلى ليبيا في مرحلة أولى.