8060 إصابة بكورونا في سويسرا

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا " بلغت حتى اليوم الإثنين، 8060 حالة تم اختبارها "إيجابيا " وذلك بزيادة أكثر من ألف حالة، مقارنة بيوم أمس الأحد، وذلك في نفس الوقت الذي أعلنت فيه السلطات أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 66 حالة.جدير بالذكر، إن السلطات في سويسرا كانت قد اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس، سواء على المستوى الصحي بإغلاق كافة المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسرح، إضافة إلى الفعاليات الرياضية، كما حظرت التجمع لأكثر من خمسة أشخاص، مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص، فيما تقوم الشرطة بمراقبة تنفيذ تلك الإجراءات.وكانت السلطات السويسرية قررت تخصيص 42 مليون فرنك سويسري لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن "كورونا".