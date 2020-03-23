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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: تأجيل النشاط الرياضي لكل الألعاب حتى سبتمبر المقبل

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:24 م
النشاط الرياضي
النشاط الرياضي
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أعلن المدير العام للهيئة العامة للرياضة الكويتية حمود فليطح، اليوم الإثنين، تأجيل النشاط الرياضي بكل الألعاب إلى شهر سبتمبر المقبل؛ وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال فليطح - في بيان صحفي، عقب اجتماع اللجنة الثلاثية، المكونة من وزارة الصحة، وهيئة الرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية: إنه تم تأجيل النشاط الرياضى إلى شهر سبتمبر المقبل، بعد تدارس الوضع الصحي في الكويت، وبناء على توجيهات وتوصيات السلطات الصحية.

وأضاف فليطح قائلا: "وضعنا أمامنا الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عندما أكد في خطابه بضرورة احتواء الوباء وإنقاذ الأرواح، كأولوية قصوى تتعدى كل الاهتمامات ولا تلغيها، وبعون الله سيكون النصر للكويت على هذا الوباء".

كانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت اليوم عن تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 189 حالة حتى الآن.

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