مطروح تتخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أزمة كورونا

وجه محافظ مطروح خالد شعيب، مديرية القوى العاملة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، للتيسير على أصحاب العمالة غير المنتظمة للتسجيل على الرابط الذي وضعته وزارة القوى العاملة، وذلك من خلال العمل على فتح منافذ جديدة بمدن المحافظة والإعلان عنها، لتخفيف أعداد التجمعات، مع حصر شامل لهم، سواء ما تم حصره وتسجيله من عمالة منتظمة بعدد ٨٤٥٦ عاملًا، وغير المنتظمين الذين لم يسجلوا.واطمأن المحافظ - خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع مسئولي الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا المستجد" - على حجم وكميات السلع الغذائية والتموينية الرئيسية المتوفرة، والتي تكفي رصيدها من أربعة إلى ستة أشهر بالمحافظة، موجها بتكثيف الرقابة ومنع الاحتكار أو استغلال المواطنين.وعلى صعيد آخر، خصصت المحافظة، جهازين للكشف على درجات الحرارة بمدخل ديوان عام المحافظة، للكشف على العاملين والمواطنين المترددين على الديوان، للاطمئنان على سلامتهم، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس "كورونا" مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك من خلال توفير أدوات ومستلزمات التعقيم للمباني والمكاتب والأفراد.وشدد المحافظ على أهمية التوعية والحفاظ على النظافة الشخصية والعامة، كأهم إجراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا".ووجه باستمرار حملات النظافة والتطهير مع أهمية التوعية والتنبية على النظافة العامة والخاصة وكيفية تنفيذها باستخدام الأدوات والمستلزمات اللازمة مع أهمية التوعية المتكررة، موجها لمجالس المدن بتقسيم كل مدينة إلى قطاعات مع المسئولية عن كل قطاع في تنفيذ أعمال النظافة.