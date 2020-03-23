الغربية: اتخذنا تدابير احترازية ضد كورونا

اكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن المحافظة اتخذت تدابير احترازية في مواجهة فيروس كورونا للحد من انتشاره، إلى جانب إطلاق حملات كبرى للتوعية في جميع أرجاء المحافظة تحث المواطنين على البقاء بالبيوت واتباع الإجراءات الوقائية والتي تعد سلاح للانتصار على الوباء.وقال نائب المحافظ، إن مبادرة "احمي نفسك.. احمي بلدك" التي اطلقتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، والتي تهدف إلى نشر الثقافة الصحية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس تفاعل معها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بالمحافظة، حيث تسابق الكثيرون في التبرع بالمواد المطهرة والمستلزمات الطبية من كمامات وقفازات وشنط مواد غذائية.وأوضح عطا، أن المحافظة تلقت تبرع بوحدتين رش وتعقيم سعة 600 لتر تكلفتهما 100 ألف جنيه وتبرع آخر بـ 4 أطنان مواد مطهرة وكمية كبيرة من المستلزمات الطبية و500 شنطة مواد غذائية، تتضمن الشنطة الواحدة "عبوات زيت وسكر وأرز ومكرونة وفول وشاي وسمن"، وجار توزيعها بالمحافظة على الأسر الأكثر احتياجا وعمال اليومية.