نضال الشافعى يكشف عن تفاصيل شخصيته فى مسلسل «هجمة مرتدة»

أكد الفنان نضال الشافعي أنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي يقوم بإخراجه أحمد علاء الديب، ومن المنتظر مشاركته في الماراثون الرمضاني المقبل.وقال الشافعي لـ"الدستور"، إن العمل بمثابة نقلة مختلفة ومميزة في مشواره الفني، مؤكدًا على أن الدور نفسه من الأدوار التي لم يقدمها بهذه الطريقة من قبل، خاصة أنه يقدم شخصية أكرم وهو ضابط مخابرات.وتابع: "العمل يتم تصويره في استوديو النحاس بالهرم، وكان من المفترض أن يتم تصويره في عدد من الدول الخارجية، لكن في ظل ظروف كورونا لم يتم حسم هذه الأمور ومن المرجح ألا يتم ذلك".واستكمل الشافعي: العمل به الكثير من المفاجآت، حيث يتواجد عدد من ضيوف الشرف من ضمنهم الفنانة ماجدة زكي وهشام سليم وصلاح عبدالله، بالإضافة إلى محمد عز ومحمود حافظ وآخرين".