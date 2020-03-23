البهي: العقارات الأكثر أمانًا لجذب سيولة السوق بعد خفض الفائدة

قال الخبير العقاري عمرو البهي إن الدولة قدمت حزمة محفزات استثمارية لتشجيع القطاع الاستثماري في مصر لتلاشي التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد.وأضاف البهي في تصريحات خاصة أن السوق العقارية أكثر المستفدين من حزمة المحفزات الاستثمارية التي أطلقتها الدولة وأبرزها خفض الفائدة الجديد بنسبة ٣%.وتوقع البهي أن يحظي السوق العقاري بنصيب الأسد من ودائع المودعين في البنوك نتيجة خفض الفائدة خاصة أنه القطاع الاستثماري الأكثر أمانا حاليا.وأشار البهي الي أن الحكومة المصرية قدمت نموذج رائع في اجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه العالم حاليا.وأشار الباهي إلى أن قطاع الاستثمار العقاري يمثل أحد أهم القطاعات في هذه الفترة، لكونه من القطاعات التي تحقق ارباح اكبر، فضلا عن عدم تأثره بأي ظرف تمر به الدولة الآن، متوقعا زيادة حركة المبيعات وانشاء العديد من المشروعات العقارية في مختلف المدن.وأشار البهي الي أن اطلاق الدولة لشهادة ال١٥% في بعض البنوك لاتحدث تناقض في خفض الفائدة.وكانت الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت مؤخرا عن عدة محفزات استثمارية هامة أبر زها خفض الفائدة بنسبة ٣% في اطار العمل علي الحد من التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد.