وزير الدفاع الروسي: نبحث مع النظام السوري وقف القتال في إدلب

أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، خلال زيارة إلى سوريا، محادثات مع الرئيس بشار الأسد، حول سير تطبيق وقف إطلاق النار في منطقة إدلب والتعاون العسكري بين البلدين لمكافحة الإرهاب.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، بأن شويجو، قام بزيارة عمل إلى سوريا بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين"، دون الإشارة إلى موعدها الدقيق.وذكر البيان، أن شويجو أجرى في دمشق محادثات مع الأسد، شملت "مناقشة مسائل ضمان نظام وقف مستدام للأعمال القتالية في منطقة إدلب لخفض التصعيد، وإرساء الاستقرار في باقي أراضي سوريا، وكذلك جوانب مختلفة للتعاون العسكري التقني (بين البلدين) في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية الدولية بشكل مشترك".وتابعت الوزارة: "كما تم التطرق إلى قضايا المساعدة الإنسانية الروسية لسكان سوريا، الذين يعانون من العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية، إضافة إلى موضوع إنعاش القدرات الاقتصادية للجمهورية بمساعدة الخبراء الروس".وأفاد الوزارة بأن أمن تحليق طائرة شويجو في المجال الجوي السوري ضمنته مقاتلات من طراز "سو-35 إس" للقوات الجوية الفضائية الروسية.