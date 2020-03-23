الإحصاء: مليون شخص يستفيد من مساعدات الجمعيات الأهلية سنويًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجمعيات الأهلية المعانة تقدم خدمات اجتماعية لما يقارب المليون شخص بتكلفة قدرها ربع مليون جنيه سنويًا، على مستوى جميع محافظات الجمهورية ما بين مساعدات اجتماعية لرعاية كبار السن وأسر المسجونين وأخرى لدور الإيواء والحضانات.ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالى حجم المساعدات الاجتماعية التى قدمتها الجمعيات الأهلية فى السنة بنهاية عام 2018 بلغ حوالى 20 مليون جنيه ما بين 10.2 مليون جنيه لعدد 76.4 ألف مستفيد من أسر المسجونين، و8.066 مليون جنيه، رعاية شيخوخة لعدد 36.5 ألف مستفيد.بينما وجهت الجمعيات الأهلية مساعدات مالية لدور الأيتام بقيمة 54.5 مليون جنيه استفاد منها 134.2 ألف طفل، بالإضافة إلى توجيه 17.1 مليون جنيه لدور المسنين استفاد منها 41.2 ألف شخص، و53.5 مليون جنيه لدور الحضانة ليستفيد منها 297.8 ألف شخص.وجاءت محافظة الإسكندرية فى صدارة المحافظات الأعلى استفادة من مساعدات الجمعيات الأهلية بمخصصات قدرها 28.1 مليون جنيه، يليها محافظة القاهرة بـ 26.5 مليون جنيه، ثم محافظة الجيزة 19.7 مليون جنيه، محافظة سوهاج 14.2 مليون جنيه، محافظة الغربية 11.9 مليون جنيه، الدقهلية 11.2 مليون جنيه.