رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: مليون شخص يستفيد من مساعدات الجمعيات الأهلية سنويًا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:07 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجمعيات الأهلية المعانة تقدم خدمات اجتماعية لما يقارب المليون شخص بتكلفة قدرها ربع مليون جنيه سنويًا، على مستوى جميع محافظات الجمهورية ما بين مساعدات اجتماعية لرعاية كبار السن وأسر المسجونين وأخرى لدور الإيواء والحضانات.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالى حجم المساعدات الاجتماعية التى قدمتها الجمعيات الأهلية فى السنة بنهاية عام 2018 بلغ حوالى 20 مليون جنيه ما بين 10.2 مليون جنيه لعدد 76.4 ألف مستفيد من أسر المسجونين، و8.066 مليون جنيه، رعاية شيخوخة لعدد 36.5 ألف مستفيد.

بينما وجهت الجمعيات الأهلية مساعدات مالية لدور الأيتام بقيمة 54.5 مليون جنيه استفاد منها 134.2 ألف طفل، بالإضافة إلى توجيه 17.1 مليون جنيه لدور المسنين استفاد منها 41.2 ألف شخص، و53.5 مليون جنيه لدور الحضانة ليستفيد منها 297.8 ألف شخص.

وجاءت محافظة الإسكندرية فى صدارة المحافظات الأعلى استفادة من مساعدات الجمعيات الأهلية بمخصصات قدرها 28.1 مليون جنيه، يليها محافظة القاهرة بـ 26.5 مليون جنيه، ثم محافظة الجيزة 19.7 مليون جنيه، محافظة سوهاج 14.2 مليون جنيه، محافظة الغربية 11.9 مليون جنيه، الدقهلية 11.2 مليون جنيه.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تدعو الرئيس السيسي لتحدي «أيدي نظيفة»

«الداخلية» تنفي ما تم تداوله بشأن حظر التجول.. وتؤكد: صفحة مزيفة

رابط موقع بنك المعرفة المصري والمذاكرة الرقمية.. طريقة التسجيل والدخول

من جديد.. تراجع أسعار الذهب عالميًا

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

الصحة العالمية تدعو الرئيس السيسي لتحدي «أيدي نظيفة»

«التعليم»: دروس تليفزيونية لطلاب «3 ثانوى»

«الداخلية» تنفي ما تم تداوله بشأن حظر التجول.. وتؤكد: صفحة مزيفة

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

منوعات

وفاة حارس إسبانيول السابق بسبب كورونا

رابط موقع بنك المعرفة المصري والمذاكرة الرقمية.. طريقة التسجيل والدخول

السعودية تشتري 1.2 مليون طن من علف الشعير

حجر ألزامي لكبار السن بروسيا

مقالات الرأي
أ.د. فاطمة الصعيدي
فاطمة الصعيدي تكتب: جماليات الصورة في «عرائس السكر» لزيزيت سالم
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
سيمفونية الرئيس.. وجسورالثقة!
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
المزيد

الثقافة

بسبب «كورونا».. الأعلى للثقافة يطلق حلقات «اقرأ معانا» أونلاين

«مواطنون وسادة» كتاب جديد عن المركز القومى للترجمة

«نايات وطبول» جديد هيئة الكتاب

«بناء المجتمع المعرفي» كتاب للعالم محمود المظفر