تطهير متاحف «المصري والأقصر وأسوان وطنطا»

بدأت وزارة السياحة والآثار، صباح اليوم في أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية؛ شملت المتحف المصري بالتحرير، ومتحف الأقصر، ومتحف أسوان، ومتحف طنطا، وذلك ضمن حملة الوزارة لتعقيم وتطهير جميع المتاحف والمواقع الأثرية، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.وشملت أعمال التطهير والتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج لجميع المتاحف وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكئ عليها الجمهور، بالإضافة إلى الحدائق الموجودة بالمتاحف وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.وقد تمت أعمال التطهير وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير طوال فترة الإغلاق والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.