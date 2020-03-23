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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كيف واجهت سيراميكا كليوباترا فيروس كورونا؟

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:04 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
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◄ أبو العينين: إجازات لـ50% من العاملين والكشف اليومي على العمال.. وصرف المرتبات والعلاوات كما هي في الحالة العادية

◄ إجازات بأجر كامل للعاملات وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة

◄ توزيع كمامات وقفازت طبية على جميع العاملين وتعقيم أماكن العمل وسيارات النقل مرتين يوميا على الأقل

أصدر النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، 20 قرارا احترازيا يعمل بها من اليوم حتى إشعار آخر حفاظاً على صحة وسلامة أكثر من 25 ألفا من العاملين بمصانع المجموعة بشمال غرب خليج السويس والعاشر من رمضان من فيروس كورونا.

تضمنت القرارات تخفيض عدد العمال بالمصانع بنسبة 50% ومنحهم إجازات بالتناوب، وخفض أعداد الورديات من ثلاث إلى اثنتين. وأكد أبو العينين أنه سيتم صرف مرتبات وعلاوات جميع العمال كما هي في الحالة العادية في إطار المسئولية الاجتماعية للمجموعة تجاه أبنائها.

وتضمن القرارات أيضًا منح جميع العاملات الإناث وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأورام وحتى المتعافين منها وأمراض الصدر وفيروس C والفشل الكلوي والروماتويد إجازات بأجر كامل حتى نهاية شهر مارس الجاري، كما يمنح أي عامل تظهر عليه أعراض نزلات البرد المعتادة إجازة إجبارية لمدة 14 يومًا متصلة يمنع عليه خلالها التواجد بالمصانع أو وسائل النقل الخاصة بالمجموعة.

وأصدر أبو العينين تعليماته للإدارة الطبية بالمجموعة بالكشف اليومي على الحرارة لجميع العمال، سواء في الورديات أو في الاستراحات، كما قامت المجموعة بتوزيع أدوات الوقاية من كمامات وقفازات طبية على جميع العاملين وأصدرت تعليمات لمسئولى الأمن الإدارى بمتابعة التزام العمال بارتدائها، بالإضافة للقيام بتعقيم جميع المكاتب والأقسام بالمصانع والاستراحات والمطاعم وسيارات نقل العاملين بحد أدنى مرتين في اليوم.

وقررت المجموعة إيقاف استخدام جميع الأدوات المعدنية والزجاجية في تقديم الوجبات الغذائية والمشروبات واستبدالها بأدوات تستخدم لمرة واحدة، بالإضافة لتنظيم فترات تناول الطعام بمطاعم الشركة لمنع أي ازدحام، ومنعت تواجد أكثر من فردين على طاولة الطعام، وفي نفس الوقت ألزمت القائمين على مطاعم وبوفيهات المجموعة بتعقيم أى مشتريات عند استلامها.

وأصدرت المجموعة قرارًا بتخفيض عدد العاملين داخل أتوبيسات النقل بواقع 50% لمنع أي ازدحام في الأتوبيسات ، وكذلك غلق جميع المساجد بالمصانع والاستراحات والمبنى الإداري حرصًا على سلامة العاملين.

تضمنت قرارات مجموعة كليوباترا لحماية عمالها ، تنظيم وقت دخل وخروج العمال لمنع أي ازدحامات والتزام جميع العاملين بمسافة آمنة في كل أماكن التواجد بالعمل، والتزام جميع العاملين بالإرشادات الصادرة عن إدارة الشركة حول سبل الوقاية وكيفية التطهير المستمر وتعقيم الأيدي بالأدوات والمطهرات اللازمة لذلك والمتوافرة بالمصانع ، والامتناع عن ارتداء أي أدوات يمكن أن تنقل الفيروس مثل الخواتم وساعات اليد والعدسات اللاصقة.

وكانت المجموعة قد قررت منذ بداية الأزمة رفع البصمة لجميع العاملين، وتنظيم حملة توعية لكيفية الوقاية من المرض فى كل مواقعها على مستوى الجمهورية.

وقررت المجموعة تشكيل لجنة طوارئ بكل من مصانع السويس ومصانع العاشر من رمضان تضم الإدارة الطبية وإدارة البيئة والأمن الصناعي والأمن الإداري تعمل على مدار الساعة وتتولى اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لمواجهة أي طارئ.

تأتي هذه القرارات في إطار الحفاظ على صحة وسلامة أكثر من 25 ألف عامل يعملون فى المجمع الصناعى للمجموعة الذى يضم 18 مصنعا فى ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه مصر والعالم للتصدي ومنع انتشار وتفشي وباء كورونا.

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