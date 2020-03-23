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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بيان عاجل من أبو العينين لوقف أعمال المقاولات لمدة 3 أسابيع

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:03 م
أبو العينين
أبو العينين
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تقدم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الوزراء لإصدار قرار فورى بوقف العمل في كل مشروعات المقاولات على مستوى الجمهورية لمدة 3 أسابيع، اتساقًا مع إجراءات الدولة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات يتسم بكثافة العاملين فيه من عمال وحرفيين ومهندسين وانتشارهم في جميع المحافظات وطبقات المجتمع.

وأكد أبو العينين على تحمل شركات المقاولات مرتبات العاملين خلال هذه الفترة دون أي تخفيض، سواء من العمالة المنتظمة أوغير المنتظمة بالتنسيق مع وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي.

وأشار أبو العينين إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والعزل الصحي على العاملين في أي مشروع ظهرت فيه حالات لفيروس كورونا حماية العاملين فيه ولمنع اختلاطهم بأشخاص آخرين.

من ناحية أخرى، أطلق النائب محمد أبو العينين، دعوة وطنية عامة للمكوث في المنزل لمدة أسبوعين تحت شعار "14 يوم إما انتشار. وإما انحسار"، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات الحكومة المصرية التي لم تدخر جهدا في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال أبو العينين إن المكوث في المنزل والامتثال لتعليمات وزارة الصحة، هو واجب وطني وضرورة قومية تحتمها علينا الظروف الحالية، ويجب على الشعب المصري الوفي أن يتسم بالوعي الكافي للمساهمة في خطة الدولة المصرية لمحاصرة الوباء الفيروسي والقضاء عليه.

وأشاد أبو العينين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، منذ اليوم الأول للإعلان عن الوباء، من إعداد أطقم طبية متخصصة وحجر صحي فضلا عن نشرات التوعية العامة بالتعاون مع وسائل الإعلام والتي كان لها مفعولا كبيرا في الشارع المصري، إلى جانب المكاشفة الدقيقة والوضوح فيما يخص أعداد المصابين والمتماثلين للشفاء يوميا.

وأكد أبو العينين على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبت بما لا يدع موطئا للشك، أن المواطن المصري هو قوام الوطن المتين وكلمته العليا، وأن المصريين في المقابل يجب أن يعملوا من أجل الوطن ويمتثلوا لقراراته حفاظا على الصحة العامة والأمن القومي للبلاد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها الأصيل وقيادتها الحكيمة.

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