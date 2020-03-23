تأجيل سباق «جائزة أذربيجان الكبرى» بسبب كورونا

تأجيل سباق "جائزة أذربيجان الكبرى" ضمن بطولة العالم "فورمولا 1" للسيارات، والذي كان مقررًا إقامته في السابع من يونيو القادم، بسبب تفشى فيروس "كورونا".جاء قرار التأجيل، بعد إلغاء سباقي: "الجائزة الكبرى" في أستراليا و"موناكو" وتأجيل سباقات البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا.وكانت "جائزة أذربيجان" التي تقام في شوارع العاصمة (الأذرية ) باكو، مقررًا إقامتها في السابع من يونيو القادم، وأن تكون المرحلة الثامنة من بطولة "2020"، وحتى ما قبل إعلان التأجيل اليوم، كان السباق أولى الجوائز الكبرى التي لا تزال مدرجة على جدول البطولة.يشار إلى أن السباق المقبل هو سباق "جائزة كندا الكبرى" الذي من المقرر إقامته في (مونتريال) في 14 يونيو القادم، لكن إقامته تبقى غير مؤكدة فى ظل استمرار انتشار الفيروس سريع العدوى حول العالم.