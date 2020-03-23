«الصحة العالمية» تعلن ارتفاع المصابين بكورونا لـ353 ألف شخص بالعالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 15 ألفًا و408 حالات وفاة وأكثر من 353 ألفًا و243 حالة إصابة، وفقا لما أعلنت جامعة جونز هوبكنز للطب في الولايات المتحدة اليوم.وأظهرت آخر الإحصائيات المعلنة على الموقع الإلكتروني للجامعة، وصول عدد حالات الوفاة عالميًا إلى 14 ألفًا و457 حالة، من بينها 5 الآف و476 حالة في إيطاليا وحدها.ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة عالميا إلى 353 ألفًا و243 حالة، وجاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات المصابة على أراضيها بواقع 81 ألفًا و93 حالة، تليها إيطاليا بـ59 ألفًا و138 حالة، تليها أمريكا 35 ألفًا و79 حالة.ووفقا للجامعة، فقد وصل عدد الحالات المتعافية من إصابتها بالفيروس إلى 100 ألف و605 حالات، معظمها في الصين بواقع 72 ألفًا و703 حالات متعافية، تليها إيران 8 آلاف و376 حالة، ثم إيطاليا 7 آلاف و24 حالة.