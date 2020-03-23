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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شباب بنها يوزعون الكمامات على المارة بالشوارع

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:01 م
شباب بنها يوزعون
شباب بنها يوزعون الكمامات
كتب صلاح حسنى
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دشن شباب مدينة بنها مبادرة خيرية بعنوان "بنها بلا كورونا"، جرى توزيع الكمامات والقفازات على المارة بالشوارع إلى جانب إجراء التعقيم لأيادي المواطنين بالأسواق وشوارع المدينة وتطهير المواقف لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تضمنت فعاليات الحملة تطهير مدارس الشبان المسلمين وتوزيع كمامات وتعقيم موقف بنها العمومي للسيارات ومنطقة كوبري الرياح التوفيقي والحرس الوطني، وتوعية المواطنين بأنه لا مجال للاستهتار وأن حياتهم تهم الدولة ولذلك تتخذ الدولة العديد من الإجراءات لحمايتهم.

وتستهدف المبادرة المرور على المحلات لتوعيتهم بضرورة ارتداء القفازات والكمامات أثناء عملية البيع للجمهور حفاظا على أرواحهم وأرواح المواطنين، ومنعا لانتشار الفيروس بين أهالي بنها.

وطالب أعضاء المبادرة -في بين لهم- رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بالتبرع للمستشفيات لأنها تحتاج الكثير من الدعم في ظل الوضع الراهن لما تواجهه تلك المستشفيات والأطباء من تحديات كبيرة في تلك الظروف الصعبة على ضوء زيادة الإقبال عليها من قبل المواطنين مما يتطلب توفير كميات من المستلزمات تجنبا لأي أزمات أو نقص قد يحدث.

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