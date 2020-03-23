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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ صحة عامة: النظافة أفضل طرق الوقاية من فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:59 م
النظافة
النظافة
هدير شعراوي
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قالت الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بجامعة القاهرة، إنه يجب على الجميع التكاتف والالتزام بالإجراءات الوقائية، من أجل الحفاظ على المجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "نصر" خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه حتى الآن تمت تجربة أدوية كثيرة لعلاج الكورونا، ولكنه لم يتم اعتماد أي دواء بما فيها دواء الملاريا التي أعلنت عنه أمريكا وفرنسا، مطالبة الجميع بعدم تناول أي دواء غير معتمد لعلاج فيروس كورونا، حتى لا يتسبب في حدوث مضاعفات أخرى.

ونصحت نصر الجميع بغسيل اليدين بالماء والصابون باستمرار، والمرة الواحدة لا تقل عن 20 ثانية وفركها بشكل جيد، لافتة إلى أنه في حالة الوجود في أي مكان لا يوجد فيه مياه، يمكن استخدام الكحول التي يزيد على 60%، مطالبة جميع الأشخاص بخلع ملابسهم وغسلها ثم وضعها في الشمس عقب الدخول إلى منازلهم.

وطالبت نصر الجميع بشرب السوائل كثيرًا، خصوصًا المياه الدافئة كل 20 دقيقة لأنها تساعد فى نزول الفيروس إلى المعدة وبالتالي حمض المعدة يقضي على الفيروس، لافتة إلى أنه يجب على الأشخاص الجلوس في منازلهم وعدم الاختلاط والوجود في الشوارع كثيرًا.

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