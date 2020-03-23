بورصة السعودية تتراجع.. ومؤشرها يخسر 182 نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي، جلسة اليوم الإثنين، على تراجع بنسبة 2.9 بالمائة عند 5990 نقطة خاسرا 182 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو4.1 مليار ريال.وشهدت الجلسة تراجعًا لأغلب الأسهم المتداولة اليوم، تقدمها كل من "سابك" و"مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية" بنسب تراوحت بين 1 و3 بالمائة.