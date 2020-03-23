سقوط أمطار خفيفة وانخفاض درجة الحرارة بالوادي الجديد

تعرضت مراكز محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، لسقوط أمطار خفيفة مع هبوب رياح محملة بالأتربة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد تحسبا لتزايد حدة المطر والعواصف، ووجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الجهات المختصة بضرورة مراجعة تطهير مخرات السيول ورفع حالة درجة الاستعداد لأقصى درجة.وأكد "الزملوط" رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة التأهب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من جاهزية مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار، والانتهاء من عمل جسور حماية وإعاقة في الثلاث مواقع الأكثر عرضة للسيول، وذلك تحسبا لسقوط أمطار أو سيول.